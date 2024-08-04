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Юдин Архип Юдович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

1893

Пол

Мужской

Отец

Около 1775 г.р.

Мать

Около 1774 г.р.

Жена

Около 1817 г.р.

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Июда Никифорович

Мать: Василиса

Место жительства
Неизвестно
Котяковка, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юдина Мария, Марфа Гавриловна

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Колчина (Юдина) Домна Архиповна

Мать ребёнка: Юдина Мария, Марфа Гавриловна

Смерть
1893

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