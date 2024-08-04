Юдин Архип Юдович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смерти1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: Июда Никифорович
Мать: Василиса
Место жительства
Неизвестно
Котяковка, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Колчина (Юдина) Домна Архиповна
Мать ребёнка: Юдина Мария, Марфа Гавриловна
Смерть
1893