Баранов Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранов Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1951 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1972

Отец: не указан

Мать: Казьмина Нина Ивановна

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