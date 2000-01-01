Киселёв Афанасий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1781 и 1782
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1781 и 1782
Отец: Киселёв Семён Ефремович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1800 и 1801
Дочь: Степанида Афанасьевна
Мать ребёнка: Киселёва Агафия
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1803 и 1804
Дочь: Матрона Афанасьевна
Мать ребёнка: Киселёва Агафия
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1810 и 1811
Сын: Киселёв Павел Афанасьевич
Мать ребёнка: Киселёва Агафия
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1816