Киселёв Афанасий Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселёв Афанасий Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1781 и 1782

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Отец

Между 1751 и 1752 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1781 и 1782

Отец: Киселёв Семён Ефремович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1800 и 1801

Дочь: Степанида Афанасьевна

Мать ребёнка: Киселёва Агафия

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1803 и 1804

Дочь: Матрона Афанасьевна

Мать ребёнка: Киселёва Агафия

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1810 и 1811

Сын: Киселёв Павел Афанасьевич

Мать ребёнка: Киселёва Агафия

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1816
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