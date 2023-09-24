Мезенцев Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мезенцев Александр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1957

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.07.1981

Сын: Мезенцев Роман Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.01.1984

Сын: Мезенцев Сергей Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.02.1989

Сын: Мезенцев Вадим Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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