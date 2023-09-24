Мезенцев Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.07.1981
Сын: Мезенцев Роман Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.01.1984
Сын: Мезенцев Сергей Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.02.1989
Сын: Мезенцев Вадим Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности