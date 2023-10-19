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Железнов Пётр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.05.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1925

Отец: Железнов Владимир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1947

Сын: Железнов Николай Петрович

Мать ребёнка: Железнова Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Железнова Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Железнова Евдокия Никитична

Бредихино 1-е, Чернский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Железнова Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Железнов Евгений Петрович

Мать ребёнка: Железнова Евдокия Никитична

Смерть
Неизвестно
Бредихино 1-е, Чернский муниципальный район, Тульская область
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