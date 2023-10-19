Железнов Пётр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.05.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1925
Отец: Железнов Владимир
Рождение ребёнка
19.12.1947
Сын: Железнов Николай Петрович
Мать ребёнка: Железнова Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Железнова Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Железнова Евдокия Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Железнов Евгений Петрович
Мать ребёнка: Железнова Евдокия Никитична
Смерть
Неизвестно