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Подцвиров Иван Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Подцвиров Петр Федоров

Мать: Подцвирова Анна Иванова

Рождение ребёнка
1799

Дочь: (Подцвирова) Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Подцвирова Феодосья Ефимова

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1800

Сын: Подцвиров Алексей Иванов

Мать ребёнка: Подцвирова Феодосья Ефимова

Рождение ребёнка
1802

Сын: Подцвиров Иван Иванов

Мать ребёнка: Подцвирова Феодосья Ефимова

Рождение ребёнка
1805

Дочь: (Подцвирова) Параскева Иванова

Мать ребёнка: Подцвирова Феодосья Ефимова

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

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