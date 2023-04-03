Подцвиров Иван Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Подцвиров Петр Федоров
Мать: Подцвирова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1799
Дочь: (Подцвирова) Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Подцвирова Феодосья Ефимова
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Подцвирова Феодосья Ефимова
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Подцвирова Феодосья Ефимова
Рождение ребёнка
1805
Дочь: (Подцвирова) Параскева Иванова
Мать ребёнка: Подцвирова Феодосья Ефимова
Смерть
Неизвестно