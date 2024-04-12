Арина Даниловна
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти1983
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.11.1923
Дочь: Брюханова Матрена Ильинична
Отец ребёнка: Брюханов Илья Абросимович
Карабула, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1934
Отец ребёнка: Брюханов Илья Абросимович
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Брюханова Алла Ильинична
Отец ребёнка: Брюханов Илья Абросимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брюханова Зинаида Ильинична
Отец ребёнка: Брюханов Илья Абросимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брюханова Полина Ильинична
Отец ребёнка: Брюханов Илья Абросимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брюханова Александра Ильинична
Отец ребёнка: Брюханов Илья Абросимович
Смерть
1983