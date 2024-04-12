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Арина Даниловна

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Место рождения

Абан, Абанский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1902

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Даниил

Мать: не указана

Абан, Абанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
26.11.1923

Дочь: Брюханова Матрена Ильинична

Отец ребёнка: Брюханов Илья Абросимович

Карабула, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1934

Сын: Брюханов Владимир Ильич

Отец ребёнка: Брюханов Илья Абросимович

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Брюханова Алла Ильинична

Отец ребёнка: Брюханов Илья Абросимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брюханова Зинаида Ильинична

Отец ребёнка: Брюханов Илья Абросимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брюханова Полина Ильинична

Отец ребёнка: Брюханов Илья Абросимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брюханова Александра Ильинична

Отец ребёнка: Брюханов Илья Абросимович

Смерть
1983
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