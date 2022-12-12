Филёва Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филёва Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 02.12.1948

Сын: Филёв Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Филёв Яков

Луза, Лузский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1953

Сын: Филёв Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Филёв Яков

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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