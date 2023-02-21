Баляева (Моисеева) Антонина Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1920
Дата смерти14.06.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1938
Дочь: Правдина Александра Михайловна
Отец ребёнка: Баляев Михаил Александрович
Бугурусланский район с. Безодовка
Рождение ребёнка
04.08.1941
Отец ребёнка: Баляев Михаил Александрович
Рождение ребёнка
02.02.1949
Сын: Баляев Василий Михайлович
Отец ребёнка: Баляев Михаил Александрович
Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.06.1951
Сын: Баляев Николай
Отец ребёнка: Баляев Михаил Александрович
Смерть
14.06.1960
Бугурусланский район с. Безодовка
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Бугурусланский район с. Безводовка
Похороны
Неизвестно
Бугурусланский район с. Безводовка