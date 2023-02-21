Баляева (Моисеева) Антонина Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баляева (Моисеева) Антонина Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1920

Дата смерти

14.06.1960

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1938

Дочь: Правдина Александра Михайловна

Отец ребёнка: Баляев Михаил Александрович

Бугурусланский район с. Безодовка
Рождение ребёнка
04.08.1941

Сын: Баляев Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Баляев Михаил Александрович

Рождение ребёнка
02.02.1949

Сын: Баляев Василий Михайлович

Отец ребёнка: Баляев Михаил Александрович

Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.06.1951

Сын: Баляев Николай

Отец ребёнка: Баляев Михаил Александрович

Смерть
14.06.1960
Бугурусланский район с. Безодовка
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Бугурусланский район с. Безводовка
Похороны
Неизвестно
Бугурусланский район с. Безводовка
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