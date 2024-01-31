Винюкова (Мироненко) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винюкова (Мироненко) Мария

Место рождения

Украина, Беловодский р-н, село Семикозовка

Дата рождения

20.12.1920

Дата смерти

25.12.1991

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1920

Отец: Мироненко Роман

Мать: ?

Рождение ребёнка
1946

Сын: Винюков Виктор

Отец ребёнка: Винюков Михаил

Рождение ребёнка
Около 30.10.1949

Дочь: (Винюкова) Валентина

Отец ребёнка: Винюков Михаил

Рождение ребёнка
Около 12.06.1950

Сын: Винюков Василий

Отец ребёнка: Винюков Михаил

Смерть
25.12.1991

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