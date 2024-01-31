Винюкова (Мироненко) Мария
Место рожденияУкраина, Беловодский р-н, село Семикозовка
Дата рождения20.12.1920
Дата смерти25.12.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1920
Отец: Мироненко Роман
Мать: ?
Рождение ребёнка
1946
Сын: Винюков Виктор
Отец ребёнка: Винюков Михаил
Рождение ребёнка
Около 30.10.1949
Дочь: (Винюкова) Валентина
Отец ребёнка: Винюков Михаил
Рождение ребёнка
Около 12.06.1950
Сын: Винюков Василий
Отец ребёнка: Винюков Михаил
Смерть
25.12.1991