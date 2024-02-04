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Конюк Анисья Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1905

Дата смерти

16.06.1989

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1926

Дочь: Конюк Антонина Степановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.07.1928

Дочь: Конюк Нюра Степановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.03.1931

Дочь: Конюк Фаина Степановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.10.1934

Сын: Конюк Иван Степановнович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.08.1939

Дочь: Конюк Нина Степановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.11.1946

Дочь: Конюк Зинаида Степановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
16.06.1989

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