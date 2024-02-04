Конюк Анисья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1905
Дата смерти16.06.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.07.1926
Дочь: Конюк Антонина Степановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.07.1928
Дочь: Конюк Нюра Степановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.03.1931
Дочь: Конюк Фаина Степановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.10.1934
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.08.1939
Дочь: Конюк Нина Степановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.11.1946
Дочь: Конюк Зинаида Степановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.02.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
16.06.1989