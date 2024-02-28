Чистов Федор Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чистова) Анна Федоровна
Мать ребёнка: Чистова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чистова) Елизавета Федоровна
Мать ребёнка: Чистова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чистова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чистова Мария Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чистова Мария Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин Обуховской слободы
Рождение ребёнка
27.03.1873
Мать ребёнка: Чистова Мария Алексеевна
Смерть
Неизвестно