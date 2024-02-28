Чистов Федор Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистов Федор Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чистова) Анна Федоровна

Мать ребёнка: Чистова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чистова) Елизавета Федоровна

Мать ребёнка: Чистова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чистов Алексей Федоров

Мать ребёнка: Чистова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чистов Петр Федорович

Мать ребёнка: Чистова Мария Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чистова Мария Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
мещанин Обуховской слободы
Рождение ребёнка
27.03.1873

Сын: Чистов Василий Федоров

Мать ребёнка: Чистова Мария Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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