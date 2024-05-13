Генералова Домна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Генералова) ?
Отец ребёнка: Генералов Герасим Васильевич
Рождение ребёнка
1902
Сын: Генералов ?
Отец ребёнка: Генералов Герасим Васильевич
Рождение ребёнка
Около 31.01.1902
Сын: Генералов Иван Герасимович
Отец ребёнка: Генералов Герасим Васильевич
д. Артемьевка, Знаменской Вол. Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
31.03.1904
Дочь: Самсонова (Генералова) Мария Гкрасимовна
Отец ребёнка: Генералов Герасим Васильевич
д. Артемьевка, Знаменской Вол. Тамбовского уезда
Смерть
Неизвестно