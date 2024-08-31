Рапоткин Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рапоткин Ирина Александровна
Мать ребёнка: Гришина Рапоткина Оксана Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рапоткина Ева Александровна
Мать ребёнка: Гришина Рапоткина Оксана Михайловна