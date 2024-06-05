Важнев Павел Александрович
Место рождения
Дата рождения22.10.1922
Дата смерти1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
С 01.12.1940 по 22.11.1971
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Военная награда
20.02.1945
Орден Красной Звезды В Отечественной войне против нмецких захватчиков участвует с 26.4.44 года в составе 15 Гвардейского бомбардировочного авиационного Севастопольского краснознаменного полка в должн... Показать все
Военная награда
09.05.1945
Медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
Военная награда
03.06.1945
Орден Отечественной войны II степени За время ОВ совершил 32 успешно-выполненных боевых вылета ночью на самолете Б-25 После награждения с 19.2.45 года совершил 17 успешно-выполненных боевых вылета но... Показать все
Военная награда
09.06.1945
Медаль "За взятие Будатешта"
Военная награда
09.06.1945
Медаль "За взятие Берлина"
Рождение ребёнка
1948
Мать ребёнка: Важнева (Белякова) Нина Михайловна
Военная награда
17.05.1951
Медаль "За боевые заслуги"
Военная награда
09.03.1956
Орден Красного Знамени
Военная награда
28.09.1956
Орден Ленина
Военная награда
30.12.1956
Орден Красной Звезды
Рождение ребёнка
1957
Мать ребёнка: Важнева (Белякова) Нина Михайловна
Военная награда
21.02.1967
Орден Красной Звезды
Смерть
1981
Полтава