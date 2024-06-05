Важнев Павел Александрович 22.10.1922 — найти родственников по фамилии на Familio
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Важнев Павел Александрович

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Место рождения

Шурговаш, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

22.10.1922

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Шурговаш, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Важнева (Белякова) Нина Михайловна

Военная служба
С 01.12.1940 по 22.11.1971
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Военная награда
20.02.1945
Орден Красной Звезды В Отечественной войне против нмецких захватчиков участвует с 26.4.44 года в составе 15 Гвардейского бомбардировочного авиационного Севастопольского краснознаменного полка в должн... Показать все
Военная награда
09.05.1945
Медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
Военная награда
03.06.1945
Орден Отечественной войны II степени За время ОВ совершил 32 успешно-выполненных боевых вылета ночью на самолете Б-25 После награждения с 19.2.45 года совершил 17 успешно-выполненных боевых вылета но... Показать все
Военная награда
09.06.1945
Медаль "За взятие Будатешта"
Военная награда
09.06.1945
Медаль "За взятие Берлина"
Рождение ребёнка
1948

Сын: Важнев Валерий Павлович

Мать ребёнка: Важнева (Белякова) Нина Михайловна

Военная награда
17.05.1951
Медаль "За боевые заслуги"
Военная награда
09.03.1956
Орден Красного Знамени
Военная награда
28.09.1956
Орден Ленина
Военная награда
30.12.1956
Орден Красной Звезды
Рождение ребёнка
1957

Сын: Важнев Сергей Павлович

Мать ребёнка: Важнева (Белякова) Нина Михайловна

Военная награда
21.02.1967
Орден Красной Звезды
Смерть
1981
Полтава

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