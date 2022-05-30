Чашин Михаил Николаевич
мужской, родился 1897
умер 1978
ОтецЧашин Николай Фёдорович1863 г.р.
ОтецЧашина (Орлова) Ирина НиколаевнаМежду 1850 и 1899 г.р.
Дети
Чашин Василий МихайловичМежду 1920 и 1929 г.р.
Чашин Иван Михайлович1924 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Чашина (Орлова) Ирина Николаевна
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1920 и 1929
Мать ребёнка: Чашин (Фëдорова) Прасковья Александровна
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Чашин (Фëдорова) Прасковья Александровна
Рождение ребёнка
1929
Мать ребёнка: Чашин (Фëдорова) Прасковья Александровна
Рождение ребёнка
Между 1930 и 1939
Мать ребёнка: Чашин (Фëдорова) Прасковья Александровна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: (Чашин) Римма Михайловна
Мать ребёнка: Чашин (Фëдорова) Прасковья Александровна
Рождение ребёнка
1940
Мать ребёнка: Чашин (Фëдорова) Прасковья Александровна
Смерть
1978