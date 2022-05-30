Чашин Михаил Николаевич 1897 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чашин Михаил Николаевич

Автор
АХ
Хрящева А.

мужской, родился 1897

умер 1978

Отец
Чашин Николай Фёдорович1863 г.р.
Отец
Чашина (Орлова) Ирина НиколаевнаМежду 1850 и 1899 г.р.
Дети
Чашин Василий МихайловичМежду 1920 и 1929 г.р.
Чашин Иван Михайлович1924 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Чашина (Орлова) Ирина Николаевна

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно

Рождение ребёнка
Между 1920 и 1929

Сын: Чашин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Чашин (Фëдорова) Прасковья Александровна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Чашин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Чашин (Фëдорова) Прасковья Александровна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Чашин Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Чашин (Фëдорова) Прасковья Александровна

Рождение ребёнка
Между 1930 и 1939

Сын: Чашин Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Чашин (Фëдорова) Прасковья Александровна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: (Чашин) Римма Михайловна

Мать ребёнка: Чашин (Фëдорова) Прасковья Александровна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Чашин Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Чашин (Фëдорова) Прасковья Александровна

Смерть
1978

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