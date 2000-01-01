Овчинников Ян Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинников Ян Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Овчинникова Нина Гиршевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овчинникова Анна Владиславовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчинников Павел Владиславович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчинников Владислав Александрович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчинникова Яна

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