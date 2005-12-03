Каминский Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти03.12.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Михайловна
Мать ребёнка: Зинаида
Тухинское кладбище Сенно, Витебская область, Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зинаида
Смерть
03.12.2005
РБ, Сенно