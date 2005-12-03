Каминский Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каминский Михаил Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

03.12.2005

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Каминский Василий Стефанович

Мать: Каминская Ефросинья Фомична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Михайловна

Мать ребёнка: Зинаида

Тухинское кладбище Сенно, Витебская область, Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зинаида

Смерть
03.12.2005
РБ, Сенно
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