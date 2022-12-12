Аксенова (Локтионова) Тамара Арсентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксенова (Локтионова) Тамара Арсентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1936

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1936

Отец: Лактионов Арсений

Мать: Локтионова Елена Михайловна

Бракосочетание
28.11.1959

Муж: Аксенов Владимир Васильевич

Петухово, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
19.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аксенов Владимир Васильевич

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
11.12.1964

Дочь: Сединкина Елена Владимировна

Отец ребёнка: Аксенов Владимир Васильевич

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