Аксенова (Локтионова) Тамара Арсентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1936
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1936
Отец: Лактионов Арсений
Бракосочетание
28.11.1959
Петухово, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
19.09.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аксенов Владимир Васильевич
Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
11.12.1964
Дочь: Сединкина Елена Владимировна
Отец ребёнка: Аксенов Владимир Васильевич