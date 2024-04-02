Ососков Григорий
Место рожденияд. Рекшино
Дата рождения1737
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Ососков Григорий
д. Рекшино
Рождение ребёнка
1768
Сын: Ососков Григорий
Мать ребёнка: Ососкова Авдотья
Рождение ребёнка
1768
Сын: Ососков Григорий
Мать ребёнка: Ососкова Авдотья
г. Семенов
Рождение ребёнка
1778
Сын: Ососков Петр
Мать ребёнка: Ососкова Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Ососкова Авдотья
Смерть
1820