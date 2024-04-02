Ососков Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ососков Григорий

Место рождения

д. Рекшино

Дата рождения

1737

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Ососков Григорий

Мать: не указана

д. Рекшино
Рождение ребёнка
1768

Сын: Ососков Григорий

Мать ребёнка: Ососкова Авдотья

Рождение ребёнка
1768

Сын: Ососков Григорий

Мать ребёнка: Ососкова Авдотья

г. Семенов
Рождение ребёнка
1778

Сын: Ососков Петр

Мать ребёнка: Ососкова Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Ососкова Авдотья

Смерть
1820
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