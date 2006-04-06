Изюмова Наталья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1928
Дата смерти06.04.2006
ПолЖенский
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1928
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Козлова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брагин Александр Иванович
Отец ребёнка: Брагин Иван Владимирович
Рождение ребёнка
20.10.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Брагин Иван Владимирович
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
06.04.2006