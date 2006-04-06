Изюмова Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изюмова Наталья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1928

Дата смерти

06.04.2006

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1890 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1928

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Козлова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брагин Александр Иванович

Отец ребёнка: Брагин Иван Владимирович

Рождение ребёнка
20.10.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Брагин Иван Владимирович

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
06.04.2006

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