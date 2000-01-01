Клементьев Анатолий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1981
Дочь: Анна Анатольевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клементьев Артем Анатольевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана