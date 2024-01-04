Велеславов Ефим Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Велеславов Ефим Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.08.1922

Дочь: Шанава Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: Велеславова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Велеславова Анатолий Ефимович

Мать ребёнка: Велеславова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1931

Сын: Велеславов Юрий Ефимович

Мать ребёнка: Велеславова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Велеславова Екатерина Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
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