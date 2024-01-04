Велеславов Ефим Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.08.1922
Дочь: Шанава Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: Велеславова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Велеславова Анатолий Ефимович
Мать ребёнка: Велеславова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1931
Мать ребёнка: Велеславова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Велеславова Екатерина Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно