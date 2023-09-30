Бешенцева Галина
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1948
Дата смерти03.08.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.02.1966
Дочь: Дакус (Бешенцева) Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Бешенцев Владимир Валентинович
Рождение ребёнка
13.11.1976
Сын: Бешенцев Анатолий Владимирович
Отец ребёнка: Бешенцев Владимир Валентинович
Смерть
03.08.1983