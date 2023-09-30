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Бешенцева Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1948

Дата смерти

03.08.1983

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бешенцев Владимир Валентинович

Рождение ребёнка
05.02.1966

Дочь: Дакус (Бешенцева) Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Бешенцев Владимир Валентинович

Рождение ребёнка
13.11.1976

Сын: Бешенцев Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Бешенцев Владимир Валентинович

Смерть
03.08.1983

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