Крузенштерн Иван (Адам Иоганн) Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крузенштерн Иван (Адам Иоганн) Федорович

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Место рождения

имение Хаггут, Эстляндия

Дата рождения

1770

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

имение Хаггут, Эстляндия
Смерть
1846
Асс, Везенбергский уезд, Эстляндская губерния
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