Крузенштерн Иван (Адам Иоганн) Федорович
Место рожденияимение Хаггут, Эстляндия
Дата рождения1770
Дата смерти1846
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
имение Хаггут, Эстляндия
Смерть
1846
Асс, Везенбергский уезд, Эстляндская губерния