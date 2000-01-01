Курочкин Семен Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1687
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1687
Отец: Курочкин Семен Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1724
Сын: Курочкин Никита Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1727
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1730
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1735
Сын: Курочкин Степан Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Курочкин Андрей Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курочкин Кузьма Семенович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
пономарь в г. Слободской в 1696 г.