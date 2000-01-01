Курочкин Семен Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкин Семен Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1687

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1687

Отец: Курочкин Семен Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1724

Сын: Курочкин Никита Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1727

Сын: Курочкин Ипат Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Курочкин Яков Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Курочкин Степан Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Курочкин Андрей Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курочкин Кузьма Семенович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
пономарь в г. Слободской в 1696 г.
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