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Денисов Григорий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1982

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1982

Отец: Денисов Степан Алексеевич

Мать: Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисов Федор Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрипина Павловна

Смерть
Неизвестно

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