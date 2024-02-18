Денисов Григорий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1982
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1982
Отец: Денисов Степан Алексеевич
Мать: Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денисов Федор Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрипина Павловна
Смерть
Неизвестно