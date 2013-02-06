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Теплов Иван Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1931

Дата смерти

04.04.1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Теплова Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
20.05.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Теплова Елизавета Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Теплова Елизавета Ивановна

Смерть
04.04.1968
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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