Теплов Иван Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1931
Дата смерти04.04.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Теплова Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
20.05.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Теплова Елизавета Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.04.1968
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область