(Ивахина) Таисия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смерти16.06.1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Ивахин Андрей Калинникович
Отец ребёнка: Ивахин Каллиник
Рождение ребёнка
1859
Сын: Ивахин Александр Калинникович
Отец ребёнка: Ивахин Каллиник
бердянск, Запорожская область, Ukraine
Смерть
16.06.1887