(Ивахина) Таисия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ивахина) Таисия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

16.06.1887

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Ивахин Андрей Калинникович

Отец ребёнка: Ивахин Каллиник

Рождение ребёнка
1859

Сын: Ивахин Александр Калинникович

Отец ребёнка: Ивахин Каллиник

бердянск, Запорожская область, Ukraine
Смерть
16.06.1887
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