Решетникова (Харичева) Александра Ивановна
Место рожденияЛенинградская область, Черозерский район, д, Лаптево
Дата рождения20.03.1902
Дата смерти12.02.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1902
Отец: Харичев Иван
Мать: Харичева Анна
Ленинградская область, Черозерский район, д, Лаптево
Рождение ребёнка
27.12.1934
Дочь: Бабурина (васильева) Валентина Воспитатель Дет. Сада
Отец ребёнка: Решетников Вов Пётр Александрович
Малая Вишера
Рождение ребёнка
1941
Сын: Решетников Сергей
Отец ребёнка: Решетников Вов Пётр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Решетников Вов Пётр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Решетников Вов Пётр Александрович
Смерть
12.02.1988
г.Сланцы