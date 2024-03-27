Решетникова (Харичева) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Решетникова (Харичева) Александра Ивановна

Место рождения

Ленинградская область, Черозерский район, д, Лаптево

Дата рождения

20.03.1902

Дата смерти

12.02.1988

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1902

Отец: Харичев Иван

Мать: Харичева Анна

Ленинградская область, Черозерский район, д, Лаптево
Рождение ребёнка
27.12.1934

Дочь: Бабурина (васильева) Валентина Воспитатель Дет. Сада

Отец ребёнка: Решетников Вов Пётр Александрович

Малая Вишера
Рождение ребёнка
1941

Сын: Решетников Сергей

Отец ребёнка: Решетников Вов Пётр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Решетников Вов Пётр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Решетников Вов Пётр Александрович

Смерть
12.02.1988
г.Сланцы
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