Берёзин Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берёзин Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Берёзин Иван

Мать: Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Берёзина Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Берёзин Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Берёзин Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина

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