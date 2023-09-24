Берёзин Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Берёзин Иван
Мать: Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Берёзина Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Берёзин Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Берёзин Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина