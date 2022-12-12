Павленко (Лепеева) Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павленко (Лепеева) Наталья Александровна

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Место рождения

Калининград, город Калининград, Калининградская область

Дата рождения

22.05.1979

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1979

Отец: Лепеев Александр Васильевич

Мать: Лепеева Марина Анисимовна

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Бракосочетание
26.06.2004

Муж: скрыто настройками приватности

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
03.08.2007

Сын: Павленко Егор Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.04.2015

Дочь: Павленко Ольга Александровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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