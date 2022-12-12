Павленко (Лепеева) Наталья Александровна
Место рождения
Дата рождения22.05.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1979
Бракосочетание
26.06.2004
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.08.2007
Сын: Павленко Егор Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.04.2015
Дочь: Павленко Ольга Александровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности