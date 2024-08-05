Ульяна Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Телюков Виталий Николаевич
Отец ребёнка: Телюков Николай Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Телюкова) Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Телюков Николай Антонович
Смерть
Неизвестно