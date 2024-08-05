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Ульяна Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телюков Николай Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телюков Виталий Николаевич

Отец ребёнка: Телюков Николай Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Телюкова) Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Телюков Николай Антонович

Смерть
Неизвестно

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