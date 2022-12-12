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Черникова Аксинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Черкасова Ольга

Отец ребёнка: Черников Николай Максимович

Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
10.04.1910

Сын: Черников Иван Николаевич

Отец ребёнка: Черников Николай Максимович

Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Черников Николай Максимович

Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Черников Николай Николаевич

Отец ребёнка: Черников Николай Максимович

Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черников Николай Максимович

Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
1984
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