Черникова Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1888
Дата смерти1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Черкасова Ольга
Отец ребёнка: Черников Николай Максимович
Рождение ребёнка
10.04.1910
Отец ребёнка: Черников Николай Максимович
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Черников Николай Максимович
Рождение ребёнка
Около 1915
Сын: Черников Николай Николаевич
Отец ребёнка: Черников Николай Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1984