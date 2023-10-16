Крутских Прасковья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрутских Прасковья Филипповна

Крутских Прасковья Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Крутских) Татьяна Прокофьевна

Отец ребёнка: Крутских Прокофий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Крутских) Матрена Прокофьевна

Отец ребёнка: Крутских Прокофий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1856

Сын: Крутских Андрей Прокофьевич

Отец ребёнка: Крутских Прокофий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.