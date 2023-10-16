Крутских Прасковья Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Крутских) Татьяна Прокофьевна
Отец ребёнка: Крутских Прокофий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Крутских) Матрена Прокофьевна
Отец ребёнка: Крутских Прокофий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1856
Сын: Крутских Андрей Прокофьевич
Отец ребёнка: Крутских Прокофий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно