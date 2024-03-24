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Дмитриева Евгения Сидоровна

Место рождения

Ачи, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1813 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813 ст.

Отец: Сидор Иванович

Мать: Авдотья Максимовна

Ачи, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
15.02.1831 ст.

Муж: Дмитриев Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
09.01.1846 ст.

Сын: Дмитриев Пётр Андреевич

Отец ребёнка: Дмитриев Андрей Михайлович

Большой Толкиш, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.01.1849 ст.

Сын: Дмитриев Якил Андреевич

Отец ребёнка: Дмитриев Андрей Михайлович

Большой Толкиш, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.10.1851 ст.

Дочь: Прасковья Андреевна

Отец ребёнка: Дмитриев Андрей Михайлович

Большой Толкиш, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.01.1857 ст.

Сын: Дмитриев Максим Андреевич

Отец ребёнка: Дмитриев Андрей Михайлович

Большой Толкиш, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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