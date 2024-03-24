Дмитриева Евгения Сидоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1813 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813 ст.
Отец: Сидор Иванович
Мать: Авдотья Максимовна
Бракосочетание
15.02.1831 ст.
Рождение ребёнка
09.01.1846 ст.
Отец ребёнка: Дмитриев Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
20.01.1849 ст.
Отец ребёнка: Дмитриев Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
08.10.1851 ст.
Дочь: Прасковья Андреевна
Отец ребёнка: Дмитриев Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
18.01.1857 ст.
Сын: Дмитриев Максим Андреевич
Отец ребёнка: Дмитриев Андрей Михайлович
Смерть
Неизвестно