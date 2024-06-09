Самотаева Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1977
Отец: Самотаев Николай Алексеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.05.2006
Сын: Самотаев Александр Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.11.2010
Дочь: Самотаева Валентина Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.06.2016
Сын: Самотаев Сергей Андреевич
Отец ребёнка: не указан