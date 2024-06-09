Самотаева Ольга Николаевна 30.03.1977 — найти родственников по фамилии на Familio
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Самотаева Ольга Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1977

Пол

Женский

Добавил:

КЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1977

Отец: Самотаев Николай Алексеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.05.2006

Сын: Самотаев Александр Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.11.2010

Дочь: Самотаева Валентина Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.06.2016

Сын: Самотаев Сергей Андреевич

Отец ребёнка: не указан

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