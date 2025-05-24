Савин Сергей Константинович 08.10.1980 — найти родственников по фамилии на Familio
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Савин Сергей Константинович

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Место рождения

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

08.10.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1980

Отец: Савин Константин Михайлович

Мать: Савина (Белова) Антонина Андреевна

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Moscow
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
28.01.2011

Жена: Савина (Бурова) Светлана

Москва
Рождение ребёнка
03.11.2011

Дочь: (Савина) Марина

Мать ребёнка: Савина (Бурова) Светлана

Москва, Россия
Рождение ребёнка
01.06.2018

Дочь: Савина (Савина) Юлия

Мать ребёнка: Савина (Бурова) Светлана

Москва, Россия

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