Савин Сергей Константинович
Место рождения
Дата рождения08.10.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1980
Место жительства
Неизвестно
Moscow
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
28.01.2011
Жена: Савина (Бурова) Светлана
Москва
Рождение ребёнка
03.11.2011
Дочь: (Савина) Марина
Мать ребёнка: Савина (Бурова) Светлана
Москва, Россия
Рождение ребёнка
01.06.2018
Дочь: Савина (Савина) Юлия
Мать ребёнка: Савина (Бурова) Светлана
Москва, Россия