Банных Афанасий Федосеевич
Место рождения
Дата рождения1818 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818 ст.
Упоминание
1824 ст.
Исповедная роспись: 6 лет. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7168 л.510 двор № 198
Упоминание
1834 ст.
Ревизская сказка Коневской волости: 16 лет. ГАПК: ф.111 оп.1 д.2443 л.277 двор 535
Бракосочетание
1836 ст.
Тюбук, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
25.05.1838 ст.
Мать ребёнка: Банных Наталья Перфильевна
Смерть
Неизвестно