Банных Афанасий Федосеевич 1818 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Банных Афанасий Федосеевич

Место рождения

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1818 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818 ст.

Отец: Банных Федосей Григорьевич

Мать: Банных Александра Яковлевна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Упоминание
1824 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Исповедная роспись: 6 лет. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7168 л.510 двор № 198
Упоминание
1834 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Ревизская сказка Коневской волости: 16 лет. ГАПК: ф.111 оп.1 д.2443 л.277 двор 535
Бракосочетание
1836 ст.

Жена: Банных Наталья Перфильевна

Тюбук, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
25.05.1838 ст.

Сын: Банных Семён Афанасьевич

Мать ребёнка: Банных Наталья Перфильевна

Смерть
Неизвестно

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