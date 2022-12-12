Котова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Дарья Яковлевна

Отец ребёнка: Котов Яков Афанасьевич

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1754

Сын: Котов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Котов Яков Афанасьевич

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1761

Сын: Котов Сергей Яковлевич

Отец ребёнка: Котов Яков Афанасьевич

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Яков Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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