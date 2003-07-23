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Дидикин Николай Тимофеевич

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Место рождения

Новосибирская область,Мошковский район, Березовка

Дата рождения

07.12.1919

Дата смерти

23.07.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1919

Отец: Дидикин Тимофей Егорович

Мать: Дидикина Анна Селиверстовна

Новосибирская область,Мошковский район, Березовка
Рождение ребёнка
12.10.1948

Дочь: Дидикина Валентина Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
16.11.1950

Дочь: Дидикина Галина Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.12.1954

Дочь: Дидикина Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
23.07.2003
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