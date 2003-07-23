Дидикин Николай Тимофеевич
Место рожденияНовосибирская область,Мошковский район, Березовка
Дата рождения07.12.1919
Дата смерти23.07.2003
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1919
Новосибирская область,Мошковский район, Березовка
Рождение ребёнка
12.10.1948
Дочь: Дидикина Валентина Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.11.1950
Дочь: Дидикина Галина Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.12.1954
Дочь: Дидикина Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
23.07.2003