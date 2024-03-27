Утягулова (Шакирзянова) Махисарвар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Утягулова (Шакирзянова) Махисарвар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1958

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1916 г.р.
1918 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Шакирзянов Хасан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1916

Сын: Утягулов Шамиль Абдурафикович

Отец ребёнка: Утягулов Абдурафик

Рождение ребёнка
25.12.1918

Дочь: Садыкова (Шакирзянова) Нурдида

Отец ребёнка: Утягулов Абдурафик

Рождение ребёнка
04.11.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Утягулов Абдурафик

Рождение ребёнка
29.10.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Утягулов Абдурафик

Смерть
1958

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