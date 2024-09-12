Селютина Параскева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Селютин Марк Козьмин
Место жительства
1901
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 7 поз. - 21
Рождение ребёнка
11.02.1901
Отец ребёнка: Селютин Марк Козьмин
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 7_11.02.1901_крещение-14.02.1901 пол_М_ запись - 21 род. Михаил в село Брусенцево у крестьянин Селютин Марк Козьмин и законная жена Параскева... Показать все
Смерть
Неизвестно