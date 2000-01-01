Таначёв Фёдор Космин
Место рожденияДубники, Республика Башкортостан Россия
Дата рожденияМежду 1782 и 1783
Дата смертиПосле 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1782 и 1783
Дубники, Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1803 и 1804
Мать ребёнка: Таначёва Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Между 1804 и 1806
Мать ребёнка: Таначёва Дарья Ивановна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1806 и 1807
Дочь: Осинкина Екатерина Фёдоровна
Мать ребёнка: Таначёва Дарья Ивановна
Дубники, Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1809 и 1811
Мать ребёнка: Таначёва Дарья Ивановна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1812 и 1813
Мать ребёнка: Таначёва Дарья Ивановна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1812 и 1813
Мать ребёнка: Таначёва Дарья Ивановна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1818 и 1819
Сын: Таначёв Герасим Фёдорович
Мать ребёнка: Таначёва Дарья Ивановна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1821 и 1822
Сын: Таначёв Никифор Фёдорович
Мать ребёнка: Таначёва Дарья Ивановна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1811