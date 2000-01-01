Таначёв Фёдор Космин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТаначёв Фёдор Космин

Таначёв Фёдор Космин

avatar

Место рождения

Дубники, Республика Башкортостан Россия

Дата рождения

Между 1782 и 1783

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Отец

Между 1737 и 1742 г.р.

Мать

Между 1735 и 1737 г.р.

Дети

Между 1803 и 1804 г.р.
Между 1804 и 1806 г.р.
Между 1806 и 1807 г.р.
Между 1809 и 1811 г.р.
Между 1812 и 1813 г.р.
Между 1812 и 1813 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1782 и 1783

Отец: Таначёв Косма Сидорович

Мать: Таначёва Ксения Максимовна

Дубники, Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1803 и 1804

Сын: Таначёв Никита Фёдорович

Мать ребёнка: Таначёва Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
Между 1804 и 1806

Сын: Таначёв Исидор Фёдорович

Мать ребёнка: Таначёва Дарья Ивановна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1806 и 1807

Дочь: Осинкина Екатерина Фёдоровна

Мать ребёнка: Таначёва Дарья Ивановна

Дубники, Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1809 и 1811

Сын: Таначёв Борис Фёдорович

Мать ребёнка: Таначёва Дарья Ивановна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1812 и 1813

Сын: Таначёв Лука Фёдорович

Мать ребёнка: Таначёва Дарья Ивановна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1812 и 1813

Сын: Таначёв Андрей Фёдорович

Мать ребёнка: Таначёва Дарья Ивановна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1818 и 1819

Сын: Таначёв Герасим Фёдорович

Мать ребёнка: Таначёва Дарья Ивановна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1821 и 1822

Сын: Таначёв Никифор Фёдорович

Мать ребёнка: Таначёва Дарья Ивановна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1811
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close