Матвей Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвей Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Никифор Иванович

Мать: Агафья Филлиповна

Рождение ребёнка
1743

Сын: Емельян Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Ксения Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Хрестина Денисовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1755

Сын: Лука Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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