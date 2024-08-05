Матвей Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: Никифор Иванович
Мать: Агафья Филлиповна
Рождение ребёнка
1743
Сын: Емельян Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Ксения Матвеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Хрестина Денисовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1755
Сын: Лука Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно