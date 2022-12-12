Горчаков Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горчаков Александр Михайлович

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Место рождения

Гапсаль, Эстляндская губерния

Дата рождения

15.06.1798

Дата смерти

11.03.1883

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Гапсаль, Эстляндская губерния
Место жительства
С 1798
Гапсаль, Эстляндская губерния
Место жительства
По 1883
г. Баден-Баден, Германия
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
11.03.1883
г. Баден-Баден, Германия
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