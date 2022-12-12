Горчаков Александр Михайлович
Место рожденияГапсаль, Эстляндская губерния
Дата рождения15.06.1798
Дата смерти11.03.1883
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Гапсаль, Эстляндская губерния
Место жительства
С 1798
Гапсаль, Эстляндская губерния
Место жительства
По 1883
г. Баден-Баден, Германия
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
11.03.1883
г. Баден-Баден, Германия