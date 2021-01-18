Рощинин Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рощинин Иван Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1995 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.2021

Отец: не указан

Мать: Рощинина Алина Алексеевна

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