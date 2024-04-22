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Болотов Юрий Владимирович

Место рождения

Валдгейм, Биробиджанский муниципальный район, Еврейская автономная область

Дата рождения

12.02.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1979

Отец: Болотов Владимир Иванович

Мать: Болотова Ольга Юрьевна

Валдгейм, Биробиджанский муниципальный район, Еврейская автономная область
Бракосочетание
28.07.2001

Жена: Болотова Татьяна Анатольевна

Рождение ребёнка
06.11.2002

Дочь: Болотова Анастасия Юрьевна

Мать ребёнка: Болотова Татьяна Анатольевна

Рождение ребёнка
28.05.2015

Дочь: Болотова Елена Юрьевна

Мать ребёнка: Болотова Татьяна Анатольевна

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