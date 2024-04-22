Болотов Юрий Владимирович
Место рождения
Дата рождения12.02.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1979
Отец: Болотов Владимир Иванович
Мать: Болотова Ольга Юрьевна
Бракосочетание
28.07.2001
Рождение ребёнка
06.11.2002
Дочь: Болотова Анастасия Юрьевна
Мать ребёнка: Болотова Татьяна Анатольевна
Рождение ребёнка
28.05.2015
Дочь: Болотова Елена Юрьевна
Мать ребёнка: Болотова Татьяна Анатольевна