Городилова Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Городилова Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Городилов Кондратий Моисеевич

Рождение ребёнка
1760

Сын: Городилов Никита Кондратьевич

Отец ребёнка: Городилов Кондратий Моисеевич

Рождение ребёнка
1763

Сын: Городилов Роман Кондратьевич

Отец ребёнка: Городилов Кондратий Моисеевич

Рождение ребёнка
1764

Дочь: (Городилова) Мая Кондратьевна

Отец ребёнка: Городилов Кондратий Моисеевич

Смерть
Неизвестно

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