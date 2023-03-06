Городилова Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1760
Сын: Городилов Никита Кондратьевич
Отец ребёнка: Городилов Кондратий Моисеевич
Рождение ребёнка
1763
Сын: Городилов Роман Кондратьевич
Отец ребёнка: Городилов Кондратий Моисеевич
Рождение ребёнка
1764
Дочь: (Городилова) Мая Кондратьевна
Отец ребёнка: Городилов Кондратий Моисеевич
Смерть
Неизвестно