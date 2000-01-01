Хеппенхаймер (Heppenheimer) Анна Елизавета (Anna Elisabetha) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хеппенхаймер (Heppenheimer) Анна Елизавета (Anna Elisabetha)

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Место рождения

Германия,Земля Гессен,д. Обер-Рамштадт (Ober-Ramstadt)

Дата рождения

04.01.1654

Дата смерти

18.01.1738

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1656 г.р.

Дети

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1654

Отец: не указан

Мать: не указана

Германия,Земля Гессен,д. Обер-Рамштадт (Ober-Ramstadt)
Бракосочетание
06.02.1683

Муж: Эмиг Иоганн Валентин

Германия,Земля Гессен,д. Обер-Рамштадт (Ober-Ramstadt)
Рождение ребёнка
03.09.1693

Сын: Эмих Иоганн Генрих

Отец ребёнка: Эмиг Иоганн Валентин

Германия,Земля Гессен,д. Обер-Рамштадт (Ober-Ramstadt)
Смерть
18.01.1738
Германия,Земля Гессен,д. Обер-Рамштадт (Ober-Ramstadt)
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