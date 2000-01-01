Хеппенхаймер (Heppenheimer) Анна Елизавета (Anna Elisabetha)
Место рожденияГермания,Земля Гессен,д. Обер-Рамштадт (Ober-Ramstadt)
Дата рождения04.01.1654
Дата смерти18.01.1738
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1654
Отец: не указан
Мать: не указана
Германия,Земля Гессен,д. Обер-Рамштадт (Ober-Ramstadt)
Бракосочетание
06.02.1683
Муж: Эмиг Иоганн Валентин
Германия,Земля Гессен,д. Обер-Рамштадт (Ober-Ramstadt)
Рождение ребёнка
03.09.1693
Сын: Эмих Иоганн Генрих
Отец ребёнка: Эмиг Иоганн Валентин
Германия,Земля Гессен,д. Обер-Рамштадт (Ober-Ramstadt)
Смерть
18.01.1738
Германия,Земля Гессен,д. Обер-Рамштадт (Ober-Ramstadt)